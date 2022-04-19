На Дніпропетровщині людей закликали не відвідувати дачі через російські обстріли

На Дніпропетровщині людей закликали не відвідувати дачі через російські обстріли

Відвідування дач у деяких районах Дніпропетровської області може бути небезпечним для життя.

Мешканців Зеленодольська через російські обстріли закликали утриматись від відвідування дач. Поки що мова йде про садове товариство "Відпочинок".

Про це 19 квітня повідомив міський голова Дмитро Невеселий.

Він також попросив людей не прогулюватись парком у Зеленодольську.

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"Дуже багато снарядів на цих територіях! Вже працюють ДСНС, поліція та громадське добровольче формування. Після огляду проінформуємо", - пояснив мер.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня у Дніпрі чотири рази оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, але російські ракети влучили в Криворізькій район Дніпропетровської області.

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