На Дніпропетровщині максимально засіюють ділянки землі для тих, хто у війні втратив можливість прогодуватись

На Дніпропетровщині максимально засіюють ділянки землі для тих, хто у війні втратив можливість прогодуватись

Громади Дніпропетровщини долучаються до ініціативи «Сади Перемоги» - зібрали насіння, виділили ділянки і дружно взялись садити городи.

Мета ініціативи використати під овочі та фрукти усі можливі клаптики землі, навіть ті, що багато років пустували. Майбутнім урожаєм планують поділитись із тими, хто залишився без дому і роботи, йдеться в ТСН.

Колектив дитячого садочка «Малятко» пораються на городі. Ділянку під овочі для фронту виділила колишня вихователька цього ж садочка. Спільний город разом засівають, разом і урожай збиратимуть. «Цибульку, помідори, огірки, квасолю, якщо залишиться місце, може ще трішки і картоплі посадимо, щоб допомогти нашим військовим», - каже директорка Новопокровського дитячого садочка Наталія Азарова.

А на городі пані Наталі 30 соток, вже зійшов часник, редиска. До цього, розповідає господиня, засаджували половину ділянки, бо вистачало. Тепер вирішили – треба усю, щоб ділитися урожаєм. «Будемо допомагати усім, кому потрібно і зараз ми допомагаємо, у мене проживає зі Словянська сім’я», - каже Наталія.

У Новопокровській громаді ще до появи всеукраїнської ініціативи «Сади Перемоги» провели збори і домовились зібрати усе насіння докупи, аби посадити якомога більше овочів.«От коли зараз у нас хлопці на фронті, коли люди потребують допомоги, навіть ці внутрішньо-переміщені особи, або люди, які в складних життєвих умовах, то жителі діляться останнім із підвалів, виносять консервовані овочі. Все, що в них є, діляться», - каже голова селища Людмила Муркович.

Громада приняла вже майже 600 переселенців, усім підшукали будинки, більшості виділили городи. Серед них родина Щепіткових з Волноваського району. Після двох тижнів у підвалі, їх з трьома дітьми змогли евакуювати українські військові. Вдома залишилось господарство і великий город, тут ділянка менша. Садитимуть картоплю та овочі - насінням поділилися місцеві. Сподіваються, зможуть прогодувати себе самі.

Громади Дніпропетровщини долучаються до ініціативи "Сади Перемоги"

Сади перемоги - термін не новий, його використовували і під час Першої, і під час Другої світової війни. Тоді овочі та фрукти висаджували не лише у приватних садибах, а й у громадських парках та скверах. Так чинили у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині та інших країнах, кожен клаптик вільної землі намагались використати під городину.

За пронозами, третина українських чорноземів цього року не будуть засіяні, тож ініціатори закликають, саджати овочі навіть на клумбах і балконах. А іноземних партнерів - допомагати ресурсами, аби урожай з українських садів перемоги допоміг нам пережити ці важкі часи.

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