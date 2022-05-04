На Дніпропетровщині окупанти накрили "Градом" населений пункт: пошкоджені десятки житлових будинків

На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли з “Градів” Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

Про це на своїй сторінці в соцмережі 4 травня написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку. Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території”, - розповів Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що ворожі ракети вдарили по території Кам’янського району. Працівник станції отримав контузію та поранення. Знищена залізнична інфраструктура.

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