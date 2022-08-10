На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з РСЗВ міську раду, палац культури та школу: є загиблі та поранені

Російські окупанти вночі 10 серпня обстріляли з артилерії Нікольський район на Дніпропетровщині.

Росіяни завдали удару з РСЗВ по Марганцю та Мирівській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, окупанти накрили вогнем центральну частину Марганця. Там зруйновані багатоповерхівки, адміністративні будівлі - зокрема, міська рада, палац культури, ЦНАП, дві школи та гуртожиток.

У Мирівській громаді руйнувань та пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків.

“Остаточна інформація щодо загиблих, постраждалих та руйнувань уточнюється. Поліція фіксує чергові злочини рф проти мирного населення. На місцях влучань працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів. За фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що росіяни виманюють у мешканців Херсона гроші та відбирають у людей житло.

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