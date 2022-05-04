На Дніпропетровщіні окупанти обстріляли залізничну станцію

В Дніпропетровської області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу, який окупанти здійснили 3 травня.

Внаслідок чого було пошкоджено інфраструктура залізничної станції.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, окупанти вдарили з артилерії по Кам’янському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру залізничної станції, одну людину госпіталізовано до лікарні. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.

“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники”, - розповіли в прокуратурі області.

Нагадаємо, що маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу.

Читайте також: