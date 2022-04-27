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На Дніпропетровщині окупанти тричі обстріляли касетними бомбами населений пункт

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На Дніпропетровщині окупанти тричі обстріляли касетними бомбами населений пункт

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

В Дніпропетровській області російські окупанти тричі за добу обстріляли селище, що межує з Херсонщиною.

Били касетними снарядами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Окупанти вже тричі за сьогодні (27 квітня, - ред.) обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило.  Частково залишили село без світла. Працюють фахівці”, - розповів Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині збили російську ракету. Вона впала на галявині.

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