На Дніпропетровщині окупанти тричі обстріляли касетними бомбами населений пункт

В Дніпропетровській області російські окупанти тричі за добу обстріляли селище, що межує з Херсонщиною.
Били касетними снарядами.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Окупанти вже тричі за сьогодні (27 квітня, - ред.) обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило. Частково залишили село без світла. Працюють фахівці”, - розповів Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині збили російську ракету. Вона впала на галявині.
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