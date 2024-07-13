На Дніпропетровщині окупанти вдарили дронами по пожежниках, є поранений – фото

Надзвичайники саме їхали на гасіння пожежі.

У Дніпропетровській області солдати окупаційної армії Росії атакували дронами-камікадзе пожежників. Внаслідок удару поранення отримав працівник місцевої пожежної команди.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальниках", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами-камікадзе пожежників / Фото: ДСНС України

На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами-камікадзе пожежників / Фото: ДСНС України

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу (фото).

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