Авіаудар по Дніпропетровщині: окупанти знищили нафтобазу, палає завод

У Новомосковську знищено нафтобазу з пальним.

У ніч проти 6 квітня на Дніпропетровщині російські окупанти з повітря вдарили по заводу та нафтобазі. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті авіаудару нафтобазу з горючим у Новомосковську знищено.

На заводі в Синельниковському районі рятувальники станом на ранок досі приборкують полум’я. Там спалахнула сильна пожежа, горить пальне.

Нагадаємо, Дніпро через географічне розташування перебуває між трьома фронтами: південь Приазов'я, Харківський напрямок і Донбас. Наразі місто - це транзитний хаб, через який проходять евакуйовані. З міста виїхали понад 200 тисяч людей тільки залізницею.

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