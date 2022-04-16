На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по птахофабриці (фото)

Росіяни знову поцілили у "стратегічний" об’єкт.
Російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 16 квітня містяни чули вибухи. В обласній раді зазначили, що ситуація на Дніпропетровщині під контролем.
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