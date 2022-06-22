На Дніпропетровщині окупанти за час війни обстріляли понад 90 населених пунктів

На Дніпропетровщині окупанти за час війни обстріляли понад 90 населених пунктів

На Дніпропетровщині з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну руйнування отримали понад 90 населених пунктів.

Правоохоронці відкрили 206 кримінальних справ по факту вчинення воєнних злочинів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські окупанти гатять по цивільних об’єктах. Понад 90 населених пунктів отримали руйнування. Найбільше постраждали Синельниківський та Криворізький райони.

“Під ударами будинки, школи, дитячі садки, лікарні, промислові підприємства. Ворожі атаки забрали життя 21 людини. Слідство по кожному злочину триває. Кримінальні справи передадуть до міжнародних судів. Ворог має за все відповісти”, - наголосив Валентин Резніченко.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що у Дніпрі хлопець побив чоловіка, забрав його речі та вимагав гроші.

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