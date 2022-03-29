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На Дніпропетровщині окуупанти обстріляли населений пункт касетними бомбами: прокуратура відкрила кримінальне провадження

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На Дніпропетровщині окуупанти обстріляли населений пункт касетними бомбами: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокуратура Дніпропетровської області

Російські окупанти здійснили артилеристський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С".

У Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу, який російські окупанти скоїли 28 березня.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, російські окупанти здійснили артилеристський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району.

Чотири ворожі ракети було оснащено забороненими касетними боєприпасами.

“В ході огляду місця подій правоохоронцями та працівниками вибухотехнічної служби виявлено та вилучено  фрагменти ворожих ракет. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, — розповіли в прокуратурі області.

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