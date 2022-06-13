На Дніпропетровщині організували евакуацію після нічного обстрілу

На Дніпропетровщині організували евакуацію після нічного обстрілу

Для того, щоб евакуюватися, необхідно зателефонувати та зареєструватися.

На Дніпропетровщині організували евакуацію для мешканців Зеленодольської громади. Виїхати можна з Зеленодольська, Великої Костромки та Мар'янського.

Про це 13 червня повідомили на сторінці громади в Facebook.

Евакуація буде відбуватися автобусами до Кривого Рогу. Усіх бажаючих просять зателефонувати та зареєструватись за телефонами:

Зеленодольськ - 096 624 23 61

- 096 624 23 61 Велика Костромка - 096 687 90 38

- 096 687 90 38 Мар’янське - 097 647 90 72

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади в Дніпропетровській області. Вони поцілили в центр міста, є загиблі та поранені. Зруйновані житлові будинки.

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