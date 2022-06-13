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На Дніпропетровщині організували евакуацію після нічного обстрілу

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На Дніпропетровщині організували евакуацію після нічного обстрілу

Фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Для того, щоб евакуюватися, необхідно зателефонувати та зареєструватися.

На Дніпропетровщині організували евакуацію для мешканців Зеленодольської громади. Виїхати можна з Зеленодольська, Великої Костромки та Мар'янського.

Про це 13 червня повідомили на сторінці громади в Facebook.

Евакуація буде відбуватися автобусами до Кривого Рогу. Усіх бажаючих просять зателефонувати та зареєструватись за телефонами:

  • Зеленодольськ - 096 624 23 61
  • Велика Костромка - 096 687 90 38
  • Мар’янське - 097 647 90 72

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади в Дніпропетровській області. Вони поцілили в центр міста, є загиблі та поранені. Зруйновані житлові будинки.

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