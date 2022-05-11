На Дніпропетровщині породіллю поліцейські вивозили з-під обстрілів до швидкої, де вона і народила

На Дніпропетровщині породіллю поліцейські вивозили з-під обстрілів до швидкої, де вона і народила

Через постійний вогонь ворожої артилерії до породіллі не змогла дістатись швидка.

Трапилось це у Зеленодольській громаді, яка чи не найбільше на Дніпропетровщині потерпає від обстрілів росіян, йдеться в ТСН.

Доправити вагітну до швидкої узявся місцевий поліцейський. Під час подорожі під ударами ворожої артилерії поранень ані він, ані жінка не отримали.

Вже у кареті швидкої під наглядом лікарів пацієнтка народила дівчинку. Зараз обидві у лікарні, почуваються добре.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вже народилися 112 малюків, всі вони ще в утробі матері стали вимушеними переселенцями. Ще три сотні немовлят - очікують появи на світ.

Жінка народила під обстрілами на Дніпропетровщині

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