На Дніпропетровщині породіллю поліцейські вивозили з-під обстрілів до швидкої, де вона і народила

Через постійний вогонь ворожої артилерії до породіллі не змогла дістатись швидка.
Трапилось це у Зеленодольській громаді, яка чи не найбільше на Дніпропетровщині потерпає від обстрілів росіян, йдеться в ТСН.
Доправити вагітну до швидкої узявся місцевий поліцейський. Під час подорожі під ударами ворожої артилерії поранень ані він, ані жінка не отримали.
Вже у кареті швидкої під наглядом лікарів пацієнтка народила дівчинку. Зараз обидві у лікарні, почуваються добре.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вже народилися 112 малюків, всі вони ще в утробі матері стали вимушеними переселенцями. Ще три сотні немовлят - очікують появи на світ.
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