На Дніпропетровщині повертають у зруйнований рашистами район світло і тепло, шукають шляхи повернення зв'язку

У Апостоловому створити пункт незламності у школі зробити не змогли, бо шкіл там вже немає.

Криворізький район, що більше як пів року потерпав від щоденних обстрілів, тепер приймає нові виклики. До поруйнованих будинків з вибитими вікнами додалась ще й постійна відсутність світла, а разом з ним тепла та води, практично немає зв’язку, йдеться в ТСН.

Зеленодольськ, що на самому краєчку Дніпропетровщини, пів року був щитом усього Криворізького району. Останні два місяці з артилерії по ньому не гатили. Однак старі рани і досі непогоєні - чимало вікон вибиті, затягнуті хіба плівкою, а стіни зрешечені обстрілами. Люди як можуть приводять оселі до ладу аби перезимувати. “Після обстрілу ремонтую балкон, це ще вікно стоїть, вікно теж поміняли, пластик поміняти. В хаті теж треба трошки ремонту зробити”,- показують постраждалі мешканці.

У будинку культури Зеленодольська облаштували пункт незламності. Зараз світло у місті дали, тож люди розбіглися по домівках. “Тут у нас виведена мережа живлення, якою ми підключаємо ніші генератори, до того, щоб не створювати багато шуму в цих приміщеннях. Цей генератор працює чисто на опалення цього приміщення”, - показує міський голова Дмитро Невеселий.

Однак відсутність світла, то ще пів біди. Без електрики тут не працюють ані водопостачання, ані каналізація. “Ми підготували модульні туалети на вулицях, оснащені аварійним освітленням, аби люди могли відчувати себе у повній безпеці”, - додає мер.

Дуже часто, особливо у невеликих селах та містечках пункти незламності облаштовують у школах. Однак в Апостоловому зробити це неможливо, адже усі три навчальні заклади ще в липні знищили російські терористи, коли за одну ніч випустили по місту сім ракет.

Довелось імпровізувати і робити незламною поліклініку. Місцеві жартують, принаймні на аптечці зекономили. Але людей, які пережили обстріли, відсутністю світла не налякати. Вдень пункти майже порожні.

Що одна з найбільших проблем під час блекауту - це відсутність зв’язку вже добре зрозуміли у Криворізькому районі. Тепер усі сили кинули, аби роздобути "Старлінки". “По можливості будемо встановлювати на кожний сільраді, в кожну громаду, в кожний старостат, щоб був зв'язок і з лікарнями і пожежна безпека. Це питання наразі болюче, але ми його вирішуємо”, - каже голова місцевої ОВА Євген Ситниченко.

У Криворізькому районі діє 35 пунктів незламності. Усі обладнані генераторами, невдові мають хоча б частково з’явитись і "Старлінки". Тож місцеві переконані, раз пережили пів року щоденних обстрілів, витримають і блекаут.

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