На Дніпропетровщині росіяни вбили 23-річного хлопця: він під час обстрілу був на подвір'ї (фото)

У неділю, 4 грудня, російські окупанти обстріляли Нікопольський районі Дніпропетровської області. Ворожий снаряд вбив 23-річного хлопця.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. У Покровській громаді загинув юнак 1999 року народження: ворожі снаряди прилетіли на його обійстя. Світла пам‘ять ще одній жертві російської агресії", - написав посадовець.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Микола Лукашук закликав жителів Нікопольщини бути обережними та наголосив, що ППО не може збивати російські снаряди.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини

Росіяни постійно обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, 4 грудня окупанти атакували із РСЗВ два села Покровської громади, що Нікопольському районі Дніпропетровської області. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Також у ніч проти 4 грудня армія РФ завдала ударів по Марганецькій громаді. Обстрілювали окупанти і сам Нікополь. Пошкоджено лінії електропередач. Наслідки обстрілів наразі встановлюються.

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