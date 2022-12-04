На Дніпропетровщині росіяни вбили 23-річного хлопця: він під час обстрілу був на подвір'ї (фото)

Росіяни сім разів обстрілювали Нікопольщину.
У неділю, 4 грудня, російські окупанти обстріляли Нікопольський районі Дніпропетровської області. Ворожий снаряд вбив 23-річного хлопця.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. У Покровській громаді загинув юнак 1999 року народження: ворожі снаряди прилетіли на його обійстя. Світла пам‘ять ще одній жертві російської агресії", - написав посадовець.
Микола Лукашук закликав жителів Нікопольщини бути обережними та наголосив, що ППО не може збивати російські снаряди.
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Росіяни постійно обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, 4 грудня окупанти атакували із РСЗВ два села Покровської громади, що Нікопольському районі Дніпропетровської області. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Також у ніч проти 4 грудня армія РФ завдала ударів по Марганецькій громаді. Обстрілювали окупанти і сам Нікополь. Пошкоджено лінії електропередач. Наслідки обстрілів наразі встановлюються.
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