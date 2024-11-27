На Дніпропетровщині російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках: які наслідки (фото)

На Дніпропетровщині під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району ворог завдав удару з БпЛА по рятувальниках.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. На щастя, постраждалих серед надзвичайників немає", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу / фото: МВС України

Нагадаємо, що 27 листопада російські війська двічі за день атакували цивільні автомобілі в Запорізькій області за допомогою FPV-дронів. Спочатку в Василівському районі було атаковано машину, в якій перебували двоє чоловіків, обидва дістали поранення. Потім внаслідок такої самої атаки постраждав водій автомобіля, який возив хліб до прифронтових міст області.

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