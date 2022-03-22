На Дніпропетровщині російський окупант накрив "Градом" селище: пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

На Дніпропетровщині російський окупант накрив "Градом" селище: пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

У прокуратурі області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області російські окупанти обстріляли з "Градів" селище Мала Костромка.

Пошкодження отримали понад 20 житлових приватних будинків.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Обстріл російський окупант провів 22 березня. "Бив" по селищу він реактивною системою залпового вогню "Град". Внаслідок чого пошкодження отримали понад 20 приватних будинків, в одному з яких перебували чотири дитини.

Фото: Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

Одну людину госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями. У прокуратурі області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

"Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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