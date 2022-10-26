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На Дніпропетровщині українські військові знищили Shahed-136

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На Дніпропетровщині українські військові знищили Shahed-136

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Ворожий безпілотник ліквідовано зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".

Ввечері 25 жовтня на Дніпропетровщині українські військові знищили безпілотник Shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"На Дніпропетровщині близько 21:30 години збито ще один Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий безпілотник ліквідовано зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".

Зазначимо, безпілотники іранського виробництва Shahed-136 масово атакують українські міста. В українській розвіді інформують, що РФ отримала 1700 дронів та замовила нові партії. 

Нагадаємо, Іран вперто відхрещується від постачання до країни-агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе Shahed-136. Щобільше - Тегеран заявляє, що навіть готовий розслідувати цей факт разом з Україною.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що не довіряє керівництву Ірану не лише через їхню співпрацю з Росією, а й через ситуацію з літаком МАУ, який "випадково" збила іранська ракета 2020 року.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Ізраїль 21 жовтня завдав ракетний удар по Сирії - по місцю, де збирали іранські безпілотники. Також на території аеропорту Дімас зберігались іранські боєприпаси та зброя. 

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