На Дніпропетровщині укріпляють лінію оборони та встановлюють "зуби дракона" (фото)

На Дніпропетровщині укріплюють лінію оборони. Планується створити десятки кілометрів протитанкових ровів та встановити “зуби дракона”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

“Посилення обороноздатності регіону – один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Продовжуємо будувати лінію оборони. Фортифікаційні споруди – їх важлива складова. Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації”, - наголосив Сергій Лисак.

Фото: Facebook / Сергій Лисак

За його словами, планується створити десятки кілометрів протитанкових ровів, систему бліндажів та капонірів, призначених для укриття особового складу та техніки.

Крім того, встановлені будуть й бетонні “зуби дракона”.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині засудили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах.

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