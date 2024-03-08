На Дніпропетровщині укріпляють лінію оборони та встановлюють "зуби дракона" (фото)

Планується створити десятки кілометрів протитанкових ровів, систему бліндажів.
На Дніпропетровщині укріплюють лінію оборони. Планується створити десятки кілометрів протитанкових ровів та встановити “зуби дракона”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.
“Посилення обороноздатності регіону – один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Продовжуємо будувати лінію оборони. Фортифікаційні споруди – їх важлива складова. Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації”, - наголосив Сергій Лисак.
За його словами, планується створити десятки кілометрів протитанкових ровів, систему бліндажів та капонірів, призначених для укриття особового складу та техніки.
Крім того, встановлені будуть й бетонні “зуби дракона”.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині засудили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах.
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