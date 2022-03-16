На Дніпропетровщині відновлюють міжміські маршрути, які зупинились з початком війни

На Дніпропетровщині відновлюють міжміські маршрути, які зупинились з початком війни

Відсьогодні, 16 березня, відновлюють рух і між іншими містами області.

На Дніпропетровщині відновлюють міжміські маршрути, які зупинились з початком війни. Зокрема, у напрямку Павлограда, Тернівки, Першотравенська. А ще з Дніпра на Кривий Ріг та Верхньодніпровськ.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Кількість маршрутів і транспорту скоротили через зменшення пасажиропотоку.

Із Дніпра їздять автобуси до Кам’янського, Новомосковська, Перещепиного, Солоного, Магдалинівки, Царичанки, Покровського – та у зворотному напрямку.

Відсьогодні, 16 березня, відновлюють рух і між іншими містами області. Поки що – у тестовому режимі.

Зокрема, знову запустили маршрути Дніпро-Павлоград, Павлоград-Тернівка, Павлоград-Першотравенськ, Дніпро-Кривий Ріг та Дніпро-Верхньодніпровськ.

Уточнити розклад можна на автостанціях міст.

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