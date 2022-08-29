На Дніпропетровщині викрили двох колаборантів та проросійського блогера (фото)

На Дніпропетровщині викрили та повідомили про підозру двом колаборантам та проросійському блогеру. Ними виявилися мешканці Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.

Про це 29 серпня повідомила Служба безпеки України.

Так, мешканець Дніпра вів свій блог у Мережі та активно спілкувався у антиукраїнських пабліках. Контент його блогу, що складався з релігійних розмірковувань та психологічних теорій, приваблював інтернет-користувачів, і вони вступали з ним в дискусію. Після цього предмет обговорення непримітно змінювався на ворожу агітацію, заперечення російської агресії та меседжів щодо "братських" народів. Пости та коментарі в інших проросійських групах не залишали сумнівів стосовно його антидержавної позиції.

Використовуючи емоційну вразливість і релігійні вподобання певної категорії українських громадян, він вміло використовував це для підміни сприйняття реальної ситуації в країні та підштовхування до підтримки дій ворога.

Мешканець Павлограда, починаючи від часів Революції Гідності, не приховував свої проросійські погляди і дотримувався у своєму спілкуванні антиукраїнської риторики. З початку меседжі типу "народи - брати" та "Росія наш друг" звучали виключно серед близького оточення. Але з початком повномасштабної війни в нього з’явилося бажання донести свої тези до більш широкої аудиторії. Створивши акаунт у соцмережі, пости з виправданням військової агресії та підтримки дій окупаційної влади почали розповсюджуватися в Мережі.

Ворожа інформаційна активність не минулася просто так, і на нього звернули увагу інші прихильники агресії РФ. В особистому спілкуванні йому запропонували стати адміністратором двох радикальних антиукраїнських груп. Із задоволенням прийнявши пропозицію, агітатор розпочав модерацію групових блогів та підбір відповідного антидержавного контенту. Співробітники СБУ викрили зрадника на висвітленні чергових дописів з підтримкою захоплення території ворогом і завершення роботи зі створення антиукраїнських спільнот.

Фото: СБУ

Правоохоронці також викрили працівницю одного з промислових підприємств критичної інфраструктури Кривого Рогу. Вона приховано "співчувала" окупантам від початку війни, але відкритих виступів не здійснювала. З наближенням російських військ до меж Дніпропетровської області її риторика почала змінюватися. В закритих пабліках і соцмережах вона знайшла собі подруг серед росіянок і розпочала активно просувати антиукраїнські наративи. Під час особистого листування із шанувальницями "руского міра" вона відкрито висловлювала своє очікування швидкого приходу "рускіх асвабадітєлєй" та окупації українських територій, зокрема Дніпропетровщини.

Фото: СБУ

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовували інтернет-агітатори.

Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами РФ та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни.

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