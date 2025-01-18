На Дніпропетровщині виявили підприємство, що допомагало Росії у створенні ядерної зброї (фото)

У Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила підприємство, яке допомагало Російській Федерації в будівництві лабораторій для розробки ядерної зброї. За даними слідства, до організації цієї схеми причетний власник української компанії, що спеціалізується на виробництві будматеріалів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Стало відомо, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили в Росію велику партію готового профілю з нержавіючої сталі. Окупанти використовували цей метал для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень, де розробляються проєкти нових видів ракетного озброєння з ядерними боєголовками.

За інформацією СБУ, щоб приховати походження товару і уникнути міжнародних санкцій, зловмисники спочатку відправили продукцію на компанію, яка діяла підконтрольною Росії на Близькому Сході, а потім реекспортували її російським замовникам.

СБУ виявила компанію, яка допомагала РФ / Фото: СБУ

Повідомляється, що під час обшуків, які проводились за місцями роботи компанії та за адресами фігурантів, були виявлені мобільні телефони, комп'ютерна техніка та документи, що підтверджують злочинну діяльність. За інформацією слідства, фінансову документацію обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Наразі власник компанії та троє його підлеглих отримали підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Відносно них вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ці комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентурну мережу російських спецслужб, до складу якої входили працівники "Укрзалізниці" та столичного метрополітену, які збирали інформацію для Росії.

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