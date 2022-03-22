На Дніпропетровщині за добу сталося понад 80 пожеж в екосистемах

На Дніпропетровщині за добу сталося понад 80 пожеж в екосистемах

Місцевих мешканців не лякає навіть кримінальна відповідальність.

На Дніпропетровщині за добу сталося понад 80 пожеж в екосистемах.

Пов'язано це, зокрема з тим, що у людей почалися "весняні прибирання".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, найбільше любителів спалювати сухостій активізувалося минулими вихідними. Водночас місцевих мешканців не лякає навіть те, що за спалювання сухої трави посилили ступінь покарання - підпал сухостою тепер підпадає під статтю про диверсію та карається позбавленням волі від 10 до 15 років.

"Під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни. Відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин", — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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