На Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів (фото)

На Дніпропетровщині піротехніки за три дні знищили 354 одиниці боєприпасів. Левова частина з них – сучасні снаряди.
З початку війни місцеві підрозділи піротехніків знищили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, від 3 до 6 червня підрозділи знищили в області 354 одиниці боєприпасів.
“Всього ж, починаючи від 24 лютого, в області знешкоджено 3151 боєприпас. Левова частина з них – сучасні снаряди. Російські загарбники залишають після себе лише розруху. На повне розмінування України підуть роки. Вдячний нашим саперам ДСНС за роботу в режимі нон-стоп”, - наголосив Микола Лукашук.
Нагадаємо, що ЗСУ підстерегли і спалили з РПГ ворожу бронемашину.
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