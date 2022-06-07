На Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів (фото)

На Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів (фото)

На Дніпропетровщині піротехніки за три дні знищили 354 одиниці боєприпасів. Левова частина з них – сучасні снаряди.

З початку війни місцеві підрозділи піротехніків знищили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, від 3 до 6 червня підрозділи знищили в області 354 одиниці боєприпасів.

“Всього ж, починаючи від 24 лютого, в області знешкоджено 3151 боєприпас. Левова частина з них – сучасні снаряди. Російські загарбники залишають після себе лише розруху. На повне розмінування України підуть роки. Вдячний нашим саперам ДСНС за роботу в режимі нон-стоп”, - наголосив Микола Лукашук.

Нагадаємо, що ЗСУ підстерегли і спалили з РПГ ворожу бронемашину.

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