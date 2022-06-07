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На Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів (фото)

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На Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів (фото)

Фото: Facebook / Микола Лукащук

На Дніпропетровщині піротехніки за три дні знищили 354 одиниці боєприпасів. Левова частина з них – сучасні снаряди.

З початку війни місцеві підрозділи піротехніків знищили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, від 3 до 6 червня підрозділи знищили в області 354 одиниці боєприпасів. 

“Всього ж, починаючи від 24 лютого, в області знешкоджено 3151 боєприпас. Левова частина з них – сучасні снаряди. Російські загарбники залишають після себе лише розруху. На повне розмінування України підуть роки.  Вдячний нашим саперам ДСНС за роботу в режимі нон-стоп”, - наголосив Микола Лукашук.

Нагадаємо, що ЗСУ підстерегли і спалили з РПГ ворожу бронемашину.

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