На Дніпропетровщині засудили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах

Російський агент ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщині, отримав 15 років в’язниці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, агент збирав для окупантів інформацію про можливу наявність бойових літаків ЗСУ на місцевих аеродромах. Крім того, він цікавився залізничними маршрутами, якими прямують військові ешелони Сил оборони на передову.

“У разі отримання агентурних відомостей, окупанти планували використати їх для підготовки серії ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону. Співробітники СБУ запобігли цьому завдяки своєчасному викриттю фігуранта та його затриманню “на гарячому” у липні 2022 року. Тоді російський агент виконував ще одне завдання фсб – фотографував місця тимчасового базування підрозділів Тероборони ЗСУ”, - розповіли в СБУ.

Під час розслідування виявилося, що засудженим є працівник місцевої охоронної фірми. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російської спецслужби дніпрянин потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який нав’язував свої прокремлівські погляди оточуючим.

“На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що в Індії ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала чоловіків на війну проти України.

Читайте також: