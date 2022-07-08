На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який допомогав окупантам обстрілювати мирні міста та вбивати людей

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який допомагав російським окупантам обстрілювати цивільний об’єкти регіону.

Чоловік відправляв через месенджери дані окупантам, яки потім гатили по критичній інфраструктурі.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Як стало відомо, чоловік в період з лютого по червень цього року за гроші передавав окупантам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, особового складу та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки на території Запоріжжя та Дніпропетровської області.

Крім того, звітував росіянам про вже здійснені обстріли.

“Чоловіка викрито у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, під час огляду у нього виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою”, - розповіли в прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Запоріжжі викрили зрадника, який розробляв сайти для трансляції пропагандистських каналів.

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