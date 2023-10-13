На Дніпропетровщині затримали командира батальйону, який вимагав з підлеглих 600 тисяч гривень хабара (фото)

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали військовослужбовця, які вимагав із чотирьох своїх підлеглих 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в прессліжбі Нацполіції України.

Як стало відомо, правоохоронці затримали 49-річно військового одного з батальйонів ЗСУ, який вимагав із чотирьох своїх підлеглих по 150 тисяч гривень з кожного. А за несплату хабаря обіцяв завдати перешкоди при проходженні служби та подальшого нарахування грошових коштів за виконання бойових завдань.

“Чоловіка затримали 12 жовтня на стоянці гіпермаркету під час отримання коштів. Під час слідчих заходів у затриманого в службовому автомобілі виявили гроші – 600 тисяч гривень – отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази. Крім цього, під час обшуку за його місцем мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони”, - розповіли в Нацполіції.

Там також додали, що йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 368 (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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