На Дніпропетровщині затримали росіянина: може бути причетний до диверсій

Затриманого передали СБУ.
На Дніпропетровщині в одному з сіл Юр'ївського району затримали росіянина, який може бути причетний до вчинення диверсій.
Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.
Відомо, що чоловік прибув до України 15 лютого та оселився в селі. Під час обшуку у нього вилучили російський та закордонний паспорти.
Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети приїзду та перебування в країні.
Нагадаємо, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті затримали 60-річного чоловіка, який перевозив на автівці зброю та боєприпаси.
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