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На Дніпропетровщині затримали росіянина: може бути причетний до диверсій

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На Дніпропетровщині затримали росіянина: може бути причетний до диверсій

Затриманого передали СБУ.

На Дніпропетровщині в одному з сіл Юр'ївського району затримали росіянина, який може бути причетний до вчинення диверсій.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що чоловік прибув до України 15 лютого та оселився в селі. Під час обшуку у нього вилучили російський та закордонний паспорти.

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети приїзду та перебування в країні.

Нагадаємо, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті затримали 60-річного чоловіка, який перевозив на автівці зброю та боєприпаси.

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