На Дніпропетровщині затримано осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності

На Дніпропетровщині затримано осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності

Працівники поліції також вилучили незаконну зброю.

За минулу добу у Дніпропетровській області поліція виявила та затримала 2 особи, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

В смт. Черкаське Новомосковського району затримано місцевого мешканця , який у соціальних мережах проводив агітацію за РФ.

Того ж дня у Нікополі у чоловіка вилучили автомат Калашникова, понад 200 патронів та димові шашки.

26 березня на березі річки Дніпро в обласному центрі місцеві жителі виявили протитанковий гранатомет. Працівники управління вибухотехнічної служби вилучили зброю для подальшого знищення.

У м. Дніпро у водія автомобіля «Volkswagen» вилучено гранату РГД-5 та пакунок з патронами.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вогнеборці гасять масштабну пожежу: горять вісім гектарів трави та очерету.

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