На Дніпропетровщині збили російську ракету: вона впала на галявині (фото)

На Дніпропетровщині збили російську ракету: вона впала на галявині (фото)

На Дніпропетровщині зранку 27 квітня підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ збив російську ракету. Її уламки впали на галявині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загарбники "денацифікували" елеватор.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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