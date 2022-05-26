На Дніпропетровщині знайшли цілу родину прихильників "руского міра" (фото)

У телефонах зрадників знайшли антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога.

На Дніпропетровщині у Синельниківському районі поліцейські виявили цілу родину прихильників "руского міра". Трьох місцевих мешканців - жінку, чоловіка та сина підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це 26 травня повідомили в Національній поліції.

Під час перевірки мобільних телефонів у членів родини виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога. Їх передали на перевірку працівникам Служби безпеки України.

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Нагадаємо, ввечері у понеділок, 23 травня, Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Вони вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Було серйозно пошкоджено залізничні колії та контактну мережу.

Раніше в одному із селищ Синельниківського району 12-річна дитина померла від вибуху російського касетного боєприпасу.

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