Теракт біля ТЦК: на Дніпропетровщині знешкоджено агентурну групу РФ (фото)

На Дніпропетровщині 2 лютого поблизу будівлі територіального центру комплектування у Павлограді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, вибух був частиною операції російських спецслужб, які таким чином намагалися дискредитувати роботу ТЦК та підірвати довіру громадян до мобілізації.

Протягом доби після інциденту Служба безпеки України та Нацполіція затримали всіх причетних до теракту. Ними виявилася агентурна група з трьох осіб віком 21 та 22 роки. Чоловіки шукали "легкий" заробіток у телеграм-каналах, де їх завербували представники спецслужб РФ, пообіцявши грошову винагороду за виконання диверсійних завдань.

СБУ затримала агентів РФ

Один із фігурантів, мешканець Павлограда, самостійно виготовив вибуховий пристрій і заховав його у схроні біля власного будинку. Вибухівка була начинена цвяхами та гайками для посилення ураження. Двоє інших агентів – мешканці Одеської області – прибули до Павлограда, де отримали координати схованки. Вони забрали вибухівку, встановили її поблизу ТЦК і розмістили приховану камеру для фіксації наслідків теракту. Вибуховий пристрій активували дистанційно – через виклик на мобільний телефон.

СБУ затримала агентів РФ

Після скоєння злочину диверсанти сховалися у своїх помешканнях і чекали на обіцяні гроші з Росії. Проте замість винагороди вони отримали підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі триває розгляд питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєний злочин агентам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК прогримів вибух, в результаті чого загинула людина, а ще шестеро дістали поранення.

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