На Дніпропетровщині зросла кількість поранених внаслідок атаки (фото)

Після попередньої атаки окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.

На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків російської ракети ввечері 14 квітня. Окрім того, ворог вночі вдарив ще однією ракетою по Дніпровському району.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Лисак поінформував, що у Дніпрі по допомогу до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Тож загальна кількість постраждалих в області сягнула 13 осіб. Серед них одна дитина.

Російські війська також ввечері і вночі продовжили атаки на Нікопольщину. Так, ворог вдарив дронами по Нікополю та Червоногригорівській громаді та обстріляв з важкої артилерії Мирівську громаду. Був пошкоджений приватний будинок, але його мешканці не постраждали.

У Дніпровському районі прогримів вибух – це окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали. Наслідки уточнюються.

Лукашук підтвердив, що за уточненими даними, внаслідок атаки 14 квітня у Дніпрі постраждали 13 людей. Він також повідомив, що 12 людей отримали психологічну допомогу, серед них двоє дітей.

Внаслідок атаки було пошкоджено 33 приватні оселі, 11 автомобілів та навантажувач, лінія електропередачі.

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Наслідки атаки по Дніпропетровській області / Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, ввечері 15 квітня у Дніпрі пролунав потужний вибух: сили ППО знищили російську ракету. Внаслідок падіння уламків були поранені п’ятеро місцевих жителів.

Згодом ця кількість зросла до 12. Також повідомлялося про понад 30 пошкоджених будинків.

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