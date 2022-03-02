На Дніпропетровщину доправляють поранених із інших областей, місцеві підтримують їх в лікарнях співами

На Дніпропетровщину доправляють поранених із інших областей, місцеві підтримують їх в лікарнях співами

Водночас жителі області запевняють: ворог не має жодного шансу

На Дніпропетровщині ситуація контрольована, прориву ворога немає, але періодично лунає повітряна тривога. Вся область готується до оборони.

Про це повідомляє журналістка ТСН.

До лікарень постійно доправляють поранених з інших регіонів - і військових, і цивільних. Тут просто в медзакладах лунає гімн України. Бійці ДСНС у такий спосіб хочуть підтримати і поранених, і лікарів, що відчайдушно борються за життя постраждалих. Просто в холах лікарні та неподалік реанімаційних вони на акордеонах грають гімн України. Співають разом з ними і волонтери, і рідні поранених, і медперсонал.

До лікарень Дніпра доправляють поранених і рятувальники підбадьорюють їх музикою

Лікарі цілодобово працюють, вже шостий день на робочих місцях, але запевняють: свій фронт не здадуть. Кількість поранених, що доправили до Дніпра, наразі не розголошують. В обласній лікарні Мечникова показали записку від пораненого захисника, якого повернули до життя. Він не взмозі говорити, але зміг написати, що йому треба назад, бо там його хлопці.

Водночас жителі області запевняють: ворог не має жодного шансу. Тисячі людей встали на захист. Задля психологічної підтримки людей рятувальники ДСНС просто неба на вулицях грають українські пісні. По всій області розвісили борди із вказівкою, куди йти росіянам.