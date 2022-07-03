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У Дніпропетровській області збили російський безпілотник

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У Дніпропетровській області збили російський безпілотник

Фото: СтратКом ЗСУ

У Дніпропетровській області ввечері, 3 липня, збили російський безпілотник.

Це вже 10 російський безпілотник, який вдалось збити ЗСУ на Дніпропетровщині. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 10-ий розвідник агресора, знищений у небі над нашою областю. Попередньо, його уламки упали у полі", - повідомив Резніченко. 

Нагадаємо, окупанти продовжують тероризувати мешканців Сумської області. Обстріли прикордонних районів не припиняються.

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