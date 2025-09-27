На добропільському напрямку ситуація залишається напруженою — військовий оглядач

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

27 вересня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що ситуація на добропільському напрямку залишається складною, попри успіхи українських сил. За його словами, «не все так райдужно», доки не будуть вирішені проблемні точки в районі Новоторецького, Новоекономічного, Разіного та Коптєвого.

Мирошников наголосив, що хоча операція ЗСУ є успішною, наразі вона не розв’язує стратегічної проблеми. «Ключем стане саме вирівнювання лінії бойового зіткнення по селу Коптєве. Тоді ми зможемо не лише повернути статус-кво, а й закріпитися на більш вигідних для оборони позиціях», — зазначив оглядач.

Він застеріг, що ситуація «висить у повітрі»: у разі потужного контрнаступу ворог може не лише повернутися до Золотого Колодязя, а й спробувати перерізати павлоградську трасу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни просунулися на кількох напрямках.