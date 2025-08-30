На добропільському напрямку тривають запеклі бої: ЗСУ стримують ворога попри чисельну перевагу РФ

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

За наявною інформацією, те, що українські воїни вже зачистили, залишається під контролем Сил оборони. У районі Кучерового Яру триває зачистка від російських диверсійно-штурмових груп.

Про це інформує 30 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

На відрізку лінії Шахове – Нове Шахове бойові дії поступово вдалось стабілізувати. Це дозволило суттєво скоротити просування ворога вглиб українських позицій – із 17 кілометрів до близько 4-х.

Реклама

Водночас бої залишаються складними та рухливими. Є ймовірність, що українським підрозділам вдасться «відгризти» ще частину території, однак ситуація динамічна і змінюється щогодини.

Військові нагадують, що ЗСУ воюють у складних умовах чисельної меншості, особливо на Донеччині, де окупант продовжує кидати значні сили.

Нагадаємо, 26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні зміни на прикордонних ділянках Сумщини та Харківщини. За його словами, основна боротьба триває на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському та Запорізькому напрямках.

Зауважимо, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували інформацію про нібито окупацію ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині.