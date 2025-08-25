На добропільському напрямку триває зачистка, на покровському – ініціатива у ворога – оглядач

Російські військові / © Associated Press

На добропільському напрямку наші воїни продовжують проводити зачистку територій. Ініціатива досі залишається за Силами оборони України, але бійцям доводиться діяти в умовах постійного тиску з боку російських військ. Противник активно вводить резерви та не шкодує піхоти, намагаючись закріпитися на ділянках прориву.

Про це інформує 25 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

На покровському напрямку ситуація складніша. Тут ініціатива переважно на боці окупантів. Хоча українські підрозділи здійснюють низку контратак і досягають локальних успіхів, глобально переламати хід бойових дій поки що важко. Військові пояснюють, що мова радше йде про "гасіння пожеж" — усунення загроз, які виникли протягом останніх двох місяців та можуть створити проблеми оперативно-тактичного рівня.

Попри всі труднощі, Сили оборони продовжують тримати лінію та роблять усе можливе, щоб стримати натиск противника.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.

Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.

Окрім того, в ГУР Міноборони повідомили про звільнення села Новомихайлівки на Донеччині.