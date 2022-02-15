На Донбас прибувають найманці приватних російських військових компаній - розвідка

З них формують підрозділи.

На непідконтрольну Україні частину Донбасу окупанти завозять найманців з приватних російських військових компаній.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 лютого.

З цих найманців бойовики формують підрозділи. Є інформація, що на передову приїхав колишній офіцер розвідки Роосії, який брав участь у бойових діях у складі приватної військової компанії "Ваґнер".

Тим часом український боєць зазнав поранень під час обстрілу російськими найманцями напередодні. У штабі Операції об’єднаних сил повідомляють, що армієць наразі у стані середньої важкості.

Загалом за минулу добу окупанти тричі обстрілювали позиції ураїнськх військових. В районі Трьохізбенки на Луганщині лунали гранатомети. В районі Мар'їнки на українські шанці дрон скинув гранату. Внаслідок цієї ворожої атаки наші бійці не постраждали. Цей безпілотник окупантів збили. На околицях Катеринівки російські найманці запустили піхотний вогнемет. Уламки від нього бійці виявили після обстрілу.

Нагадаємо, до Держдуми Росії надійшло законопроєкти щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей як незалежних республік. Документів зареєстрували аж два. Перший, у разі ухвалення, передбачає одразу направити його на підпис Володимиру Путіну. Другий - матиме ухвалення декількох відомств, а у разі погодження за нього мають знову голосувати російські депутати.

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