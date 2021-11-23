На Донбасі 20 фінів воювали за бойовиків, проте їхні дії не розслідують — Yle

На Донбасі 20 фінів воювали за бойовиків, проте їхні дії не розслідують — Yle

У фінському виданні розповіли окремі історії своїх співвітчизників, які воюють у лавах проросійських терористів на Донбасі.

Від 2014 року близько 20 громадян Фінляндії воювали на сході Україні на боці проросійських бойовиків. Проте на відміну від інших європейських держав Гельсінкі не розслідує їхню злочинну діяльність.

Про це інформує фінське видання Yle.

Поїздки на Донбас не заборонені фінським законодавством, навіть якщо громадяни їздять для участі в бойових діях на стороні незаконних збройних формувань. У виданні звертають увагу, що інші європейські країни, на відміну від Фінляндії, карають своїх громадян за подібні дії. Та фіни можуть бути притягнуті до відповідальності у своїй країні лише у разі скоєння військових злочинів.

У службі безпеки й розвідки Фінляндії заявили, що у бойових діях на сході України брала участь "відносно мала кількість" їхніх співітчизників.

У статті розповідаються історії фінських бойовиків, які не приховують участі у війні на Донбасі: Петрі Вільякайнена, Йохана Бекмана та Януса Путконена.

Петрі Вільякайнен

Так, Вільякайнен повідомив, що п’ять років воював у Донецьку та Луганську. Він вважається найвідомішим серед фінських бойовиків, адже відкрито заявляє про свою діяльність та пише про це у соцмережах. Пояснення бойовика — типові штампи російської пропаганди.

За словами Вільякайнена, вся держава Україна "перебуває у володінні прозахідної фашистської хунти, яка фінансується США та Євросоюзом". Він хвалить президента Росії Володимира Путіна, називаючи його "сильним лідером".

У Донецьку Вільякайнен контактував з Янусом Путконеном і Йоханом Бекманом — іншими фінами, що воювали на боці терористів.

Всі троє потім неодноразово з’являлись у пропагандистських відео журналістів РФ і самопроголошених "республік".

Янус Путконен

Янус Путконен — один з найвпливовіших фінських найманців. У виданні припускають, що саме він керує своїми співвітчизниками. Путконен був особисто знайомий з лідером терористів "ДНР" Олександром Захарченком, який загинув в серпні 2018 року. За даними Yle, саме Путконен винен, що до ОРДЛО не пустили фінських журналістів з Yle та Iltalehti. Повідомляється, що Янус Путконен досі живе в Луганську.

Йохан Бекман

Йохан Бекман — ще одна ключова фігура для фінських бойовиків. Він організував їхню діяльність, займався вербуванням та пропагандистськими акціями.

Бекман почав брати участь у війні проти українських військ ще у 2014 році. Він закликав людей у ​​соціальних мережах "захищати Донбас".

Влітку 2014 року Бекман оголосив, що у Фінляндії створено "представництво ДНР", хоча Гельсінкі офіційно не визнали маріонеткові псевдореспубліки, контрольовані Кремлем.

Йохан Бекман у травні 2016 року сказав у відео, яке є в YouTube, що "організував відправку фінських добровольців" на Донбас. За його словами, охочих були десятки.

Лаурі Карху

Ще один фінський громадянин виступає під псевдонімом Лаурі Карху. Він також написав книгу про свої бойові дії на Донбасі. У книзі "Карху" розповідає, що в 2015-2017 роках служив добровольцем у бойових частинах проросійських незаконних збройних формувань. Зокрема, у книзі Карху описав, як його загін влаштував засідку на українців. Також терорист згадує, як обманював спостерігачів ОБСЄ і розмовляв російською, щоб вони не дізналися про наявність іноземних найманців у лавах бойовиків.

Блогер Марко Енквіст уважно стежив за діяльністю фінських бойовиків від початку війни на Донбасі. Він подав запит до прокуратури на розслідування діяльності Йохана Бекмана та Януса Путконена в Україні ще у 2016 році. Прооте фінська прокуратура вирішила, що, оскільки імовірні злочини відбуваються в Україні, саме українська влада буде відповідати за розслідування цієї справи.

Блогер нагадує, що нерідко бойовики, які повертаються з Донбасу, беруть участь у дестабілізаційних акціях у себе вдома, які підтримує Росія. Так було, скажімо, у Чорногорії, Сербії, Литві.

За інформацією Yle, у Фінляндії ніхто так і не розслідував це питання.

Раніше повідомлялося, що у Чехії апеляційний суд затвердив 20-річний термін ув'язнення бойовикові "ЛНР".

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

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