На Донбасі активізувалися бойовики: скинули невідомий вибуховий пристрій та вбили нашого бійця

Ситуація на Сході країни залишається напруженою.
Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Бойовики стріляли:
- Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- В бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
- Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
- Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.