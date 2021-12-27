На Донбасі бойовик-рецидивіст "під кайфом" намагався перетнути лінію зіткнення

На Донбасі бойовик-рецидивіст "під кайфом" намагався перетнути лінію зіткнення

Як виявилося, крім служби у лавах НЗФ, чоловік мав ще й кримінальне минуле.

У понеділок, 27 грудня, у Луганській області українські військові затримали бойовика так званої "ЛНР".

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

40-річний терорист у стані сильного наркотичного сп'яніння сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в бік українських позицій. Одягнений він був у російський однострій та мав при собі "паспорт" так званої "ЛНР".

Українські захисники затримали бойовика та передали СБУ. Як виявилося, крім служби у лавах НЗФ, чоловік мав ще й кримінальне минуле. Від 2006-го до 2012 року він відбував покарання у в’язниці за умисне вбивство.

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого", — зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики поранили двох українських військових: бійці у тяжкому стані.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська в Україні "втоплять в крові".

Читайте також: