На Донбасі бойовики чотири рази порушували "тишу": один боєць ООС отримав осколкове поранення

На Донбасі бойовики чотири рази порушували "тишу": один боєць ООС отримав осколкове поранення

Воїна транспортували до лікувального закладу, його стан - задовільний.

Протягом минулої доби, 27 червня, на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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Про це 28 червня у ранковому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120 та 82 калібрів. Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку 28 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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