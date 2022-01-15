На Донбасі бойовики допустили витік хімікатів і можуть використати це для нападу - розвідка

Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході України.
В окупованій Горлівці на хімічному підприємстві "Концерн Стирол" з привезених російськими військовими ємностей стався витік хімічних речовин. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що це може призвести до екологічної катастрофи на сході України, а відтак приводом для нової агресії Росії проти України.
Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.
Уточнюється, що після привезення до ПАТ "Концерн Стирол" ємностей з аміаком через порушення герметичності, вони почали випускати отруйні речовини у повітря.
"Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави", - сказано в повідомленні.
Розвідка вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, таке звинувачення може бути приводом для розширення російської агресії.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січня — середині лютого 2022 року. Перед цим Кремль задумав здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити українських військових і виправдати агресію.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау на засіданні сказав, що ризик війни в Європі є найбільшим за 30 років.
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