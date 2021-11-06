На Донбасі бойовики "глушать" безпілотники місії ОБСЄ та стягують бойову техніку

На Донбасі бойовики "глушать" безпілотники місії ОБСЄ та стягують бойову техніку

Спостерігачі не можуть виконувати свою роботу.

Представники збройних формувань РФ на Донбасі перешкоджають роботі патрулів Місії на окупованих територіях.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Так, на блок-посту біля Старомихайлівки члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати до населеного пункту. Так само був затриманий патруль СММ на блок-посту збройних формувань РФ поблизу ділянки розведення № 3 в районі Петрівське.

Протягом останніх двох діб безпілотні літальні апарати Місії під час виконання спостережних польотів систематично піддавались впливу засобів радіоелектронної боротьби збройних формувань РФ в районі окупованих Новокиївка, Озарянівка, Огульчанськ та Гольмівський.

Крім того, спостерігачі зафіксували 285 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань РФ, розміщених поза межами визначених районів відведення. У зоні дій так званого "2 армійського корпусу” збройних формувань РФ було виявлено 284 одиниці бойової техніки.

Раніше повідомлялося, що протягом п'ятниці, 5 листопада, на передовій на Донбасі підтримувані Росією бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, у шести випадках із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У ніч проти суботи, 6 листопада, обійшлося без обстрілів.

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