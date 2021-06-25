На Донбасі бойовики обстріляли автомобіль українських спостерігачів: було зірвано місію Червоного Хреста (фото)

Окупанти випустили понад 50 мін.

На Донбасі в зоні ООС підтримувані Росією бойовики обстріляли автомобіль Української сторони Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Напад на транспортний засіб стався вранці 24 червня.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, окупанти здійснили обстріл із заборонених мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Загалом ворог випустив 52 міни. Унаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК. На щастя, українські воїни не постраждали.

У Штабі зауважують, що бойовики вели обстріл із району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ. Крім того, ворог відкрив вогонь саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Представникам гуманітарної місії довелося покинути небезпечний район.

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"УС СЦКК наголошує, що попри заборону застосування мінометів калібру 82 мм, російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати заборонену зброю, яка несе пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України. Такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

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