На Донбасі бойовики під час обстрілу Авдіївки поранили місцевого чоловіка

Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил.

У зоні ООС на Донбасі за минулу добу, 19 червня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, біля Луганського бойовики стріляли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також з великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли населений пункт Авдіївка. У результаті ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989 року народження. Постраждалому українські військовослужбовці надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікувального закладу.

У районі Новотошківського окупанти обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, російські найманці гатили з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї поряд із Водяним, що на Приазов’ї.

Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 червня у Львові попрощались із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Романом Галухою.

Як повідомлялося, бойовики за добу 18 червня тричі обстрілювали українські позиції.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

У Луганській області, поблизу селища Новотошківського, поранення на фронті зазнав український захисник

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання