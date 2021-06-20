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На Донбасі бойовики під час обстрілу Авдіївки поранили місцевого чоловіка

На Донбасі бойовики під час обстрілу Авдіївки поранили місцевого чоловіка

УНІАН

Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил.

У зоні ООС на Донбасі за минулу добу, 19 червня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, біля Луганського бойовики стріляли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також з великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли населений пункт Авдіївка. У результаті ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989 року народження. Постраждалому українські військовослужбовці надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікувального закладу. 

У районі Новотошківського окупанти обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, російські найманці гатили з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї поряд із Водяним, що на Приазов’ї.

Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 червня у Львові попрощались із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Романом Галухою.

Як повідомлялося, бойовики за добу 18 червня тричі обстрілювали українські позиції. 

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