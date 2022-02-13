На Донбасі бойовики погрожували спостерігачам місії та глушили безпілотники — ОБСЄ

Окупанти намагалися перешкоджати роботі ОБСЄ.

На Донбасі бойовики погрожували спостерігачам ОБСЄ в'язницею, а також перешкоджали роботі.

Про це йдеться в офіційному звіті ОБСЄ.

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"У пункті пропуску на кордоні біля н. п. Довжанське (непідконтрольний урядові, 84 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район, заявивши, що "СММ не дозволено відвідувати цей район без узгодження з його керівництвом”, та погрожував "арештувати та посадити спостерігачів Місії до в'язниці, якщо вони не залишать цей район на його вимогу", — йдеться у звіті.

Крім того, БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

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Раніше стало відомо, що із окупованого Донецька вивозять американських співробітників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Як пише Reuters, їх вивозять автомобілями на тлі побоювань можливого російського вторгнення.