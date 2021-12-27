На Донбасі бойовики поранили двох українських військових: бійці у тяжкому стані

Окупанти відкривали вогонь біля Нью-Йорка, Новозванівки, Новолуганського, Мар'їнки, Красногорівки та Травневого.
Від початку цієї доби, 27 грудня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Терористи відкривали вогонь:
- В напрямку Нью-Йорка — тричі з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- Поблизу Новозванівки — з протитанкових ракетних комплексів;
- В районі Новолуганського — з автоматичних станкових гранатометів;
- Поблизу Мар’їнки — з мінометів калібру 120 мм;
- На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, — з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Гнутового окупанти використали безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок дій ворога двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїнів евакуювали до лікарні. Стан їхнього здоров’я — важкий.
Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська в Україні "втоплять в крові".
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