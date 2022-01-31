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На Донбасі бойовики поранили мирного жителя, який рибалив поблизу Світлодарська

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На Донбасі бойовики поранили мирного жителя, який рибалив поблизу Світлодарська

УНІАН

Поранений бойовиками чоловік у лікарні.

На Донбасі 31 січня підтримувані Росією окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська, поранивши місцевого мешканця.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати підступні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Відомо, що збройні формування Російської Федерації стріляли зі стрілецької зброї з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове у бік Світлодарська. Окупанти випустили 5 черг з автоматичної зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження. У чоловіка вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна.

У момент обстрілу він рибалив поблизу Вуглегірського водосховища. Потерпілого ушпиталили до Світлодарської міської лікарні.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що бойовики вкотре відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей, підтвердивши своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу.

Як повідомлялося, у Водяному, що на самій лінії фронту, самосели топлять сніг через відсутність води і живуть в понищених будинках.

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